Parasite ile dünyayı sallayan Bong Joon Ho’yu sinemaseverler Snowpiercer ve daha önceki eserlerinden tanıyordu. Dünyada kalan son insanları taşıyan 1001 vagonlu bir trenin içinde bir mikrokozmos kuran usta yönetmenin fikrinin bir ABD dizisine dönüştüğünde neye benzediğini zaman gösterecek.

TNT’de yayınlanacak filmin başrollerinde Jennifer Connelly ve Daveed Diggs var. İkiliye Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand ve Jaylin Fletcher eşlik edecek. Dizinin başında Graeme Manson var.

Snowpiercer ile 17 Mayıs’ta yeniden tanışacağız.