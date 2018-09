İngiliz bir müzisyenin ABD’ye gidip soul veya country müzik dünyasında başarılı olması çok sık rastlanan bir durum değil. So Much Love, bunu başaran ilk isimlerden birinin, Dusty Springfield’ın hayatını anlatacak.

İngiltere’den çıkıp, Memphis’te kendini kanıtlayan, Dusty in Memphis albümüyle rekorlar kıran “You Don’t Have to Say You Love Me” ve “Son of a Preacher Man” gibi klasikleriyle uzun süre liste başı kalan Springfield’ı Gemma Arterton canlandıracak. Filmin yönetmenlik koltuğunda, senaryoyu da kendisi yazan, Carol’dan tanıdığımız Phyllis Nagy var.

Springfield’ın 1968 yılında yaşadıklarına daha çok odaklanacak olan film dönemin politik ortamından da kesitler sunacak. Başarılı senaryolarının ardından İlk kez yönetmen koltuğuna oturacak olan Nagy “Dusty Springfield uzun zamandır benim kahramanım. Yaratıcı, çok yönlü bir sanatçı ve kompleks bir kadın. Gemma düzeyinde bir oyuncu ile çalışacak olmak da beni çok mutlu ediyor.” sözleriyle duygularını aktardı.