Steven Soderbergh geçen yıldan beri HBO için Mosaic adlı bir yapım hazırlıyor. Başrollerini Garrett Hedlund’la Sharon Stone’un üstlendiği, Ed Solomon’ın kaleme aldığı Mosaic‘in TV filmi mi, dizi mi olduğu açıklanmamıştı. Soderbergh bir süre önce bu yapımla ilgili ayrıntıları paylaştı. Mosaic hem TV filmi, hem de dizi. HBO bu kasım ayında filmi yayınlayacak. Yönetmen filmi bitirdikten sonra elinde epey görüntü kaldığını fark edip HBO’yu arayıp elindeki görüntüleri mini dizi haline getirmek istediğini söylediğinde kanal bunu kabul etmiş. Dizi ocak ayında yayınlanacak. Film ve dizi yıllar önce mahkemede çözüme kavuşturulduğu sanılan bir cinayeti konu alıyor. Soderbergh bu cinayet öyküsünün gizem içermediğini de belirtti. Öykünün bir bölümü günümüzde, diğer bölümü yıllar öncesinde geçiyor. Öykü pek çok bakış açısından anlatılıyor. Dizi 6 bölümden oluşuyor. Şimdilik film ve diziyle ilgili açıklananlar bunlar.

Bu arada Soderbergh sadece dizi ve film hazırlamıyor. iPhone, iPad, Android, bilgisayarlar ve Apple TV’den indirilebilecek bir de oyun hazırlıyor. Oyun, Mosaic filmi gibi cinayete odaklanıyor. Soderbergh bu oyunun teknolojisi için biraz daha paraya ihtiyacı olduğundan elindeki görüntüleri dizi haline getirdiğini söylemiş. Oyun ücretsiz olacak. Kısacası Soderbergh bu aralar Mosaic‘in film, mini dizi ve oyunuyla, ayrıca iPhone’la çektiği, Juno Temple ve Claire Foy’un başrollerini üstlendiği korku filmi Unsane‘in post prodüksiyonuyla meşgul durumda.