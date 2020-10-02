Sofia Coppola, Bill Murray ile çektiği filmler hakkında açıklamalarda bulundu ve uzun süre yıldız isimle çalışmaya çekindiğini söyledi:

“Lost in Translation’ın ardından Bill Murray ile birlikte çalışmaya çok korktum. Onunla ilk filmimizde özel bir şey paylaştık ve başarılı olduk. Bir daha başaramayacağımızı düşünüyordum. O filmdeki havayı yakalamamız çok zordu.”

“17 yıl aranın ardından onunla çalışmayı ne kadar çok sevdiğimi düşündüm. İkimiz de hayatımızda farklı evrelere girmiştik. Lost in Translation’ın Aynısını yapamasak bile değişik bir şey yapabileceğimize inandım. Umarım filmi seyredenler o farklılığı anlayacak ve karşılaştırma yapmayacak”

“Bu filmi izleyenler beğenmezse, ben bir şansım daha olduğunu düşüyorum. Çünkü en az bir kez daha kendisiyle çalışmak istiyorum.”

“Rashida ile Bill’i bir noel özel programında gördüm. Birbirleriyle acayip bir kimya yakalamışlardı. Sonrası geldi zaten”