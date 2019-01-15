sinema tarihinden Kingpin, Bill Murray ve Üst Üste 3 Strike!! Her yönüyle sinir bozucu ama bir o kadar da ilgi çekici bowling filmi Kingpin, Bill Murray'in canlandırdığı Ernie McCracken karakteriyle ayrı bir renk kazanır....

haber Wes Anderson’ın Yeni Filmi Müzikal Türünde Değil Dört yıl evvel çektiği The Grand Budapest Hotel‘den sonra stop-motion türüne dönüp Isle of Dogs‘ı çeken senarist-yönetmen Wes Anderson yeni filminin hazırlıklarına hızla devam ediyor. Daha önce bu isimsiz...