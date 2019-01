Birlikte ilk kez Lost in Translation filminde çalışan Sofia Coppola – Bill Murray ikilisi Netflix’in yılbaşı programı A Very Murray Christmas‘tan sonra üçüncü kez aynı projede çalışacaklar. İkiliyi buluşturacak filmin adı On the Rocks. Apple ve A24 ortaklığının ilk ürünü olan On the Rocks‘ın merkezinde Rashida Jones‘un canlandıracağı genç anne yer alacak. Murray bu annenin playboy babasını oynayacak, film babayla kızının New York’taki maceralarını işleyecek. Coppola çekimlere ilkbaharda başlayacak. Filmin sadece Apple TV’de mi yayınlanacağı, yoksa vizyona da mı çıkarılacağı şimdilik belirsiz durumda.