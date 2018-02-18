Neslihan küçük bir kasabada yaşayan bir ev hanımıdır. Kocası Ethem’e hizmet etmeye ve çeşit çeşit yemekler yapmaya bayılır. Bayılır mı acaba? Kocasının ona karşı olan ilgisizliği ve sıkıcı hayatı sonucu Neslihan’ın eylemleri ortalığı karıştırır. Yönetmen koltuğunda yerli sinemada birçok işe imza atmış olan (9, Anlat İstanbul, Ara, Nar) Ümit Ünal yer alıyor. Dram, Gizem ve Kara-Mizah türlerini harmanlayan Sofra Sırları’nın senaryosu da kendisine ait.



Sofra Sırları, yerli sinema için şaşırtıcı ve ilgi çekici bir senaryoya sahip. Bir kadının yapabileceklerini soğuk ve kasvetli bir havada anlatırken aynı zamanda bunu bir kara-mizah gösterisine dönüştürüyor. Başlarda kısaca Neslihan’ın monoton hayatına değinirken olaylar bir anda gelişmeye başlıyor ve film çatışma aşamasına geçiş yapıyor. Fakat çatışma aşamasında bile sakinliğini koruyor ve bu yüzden seyirci bir yandan hala giriş kısmında gibi hissediyor. Yani film bir yandan ilerlerken diğer yandan aslında olduğu yerde sayıyor. Bu senaryonun bir zayıflığı veya yönetmenin kasıtlı olarak yaptığı bir hareket olabilir. Filmde yer alan diyaloglar yer yer yapay ve aşırı olsa da, bu yaklaşım da kara-mizah yönünü kuvvetlendirmek amaçlı yapılmış bir hareket olarak görünüyor. 1 saat 43 dakikalık süre zarfında yer yer temposunu düşürse de o sakin ve kasvetli havasıyla merak düzeyini düşürmeden izletmeyi başarıyor. Finalini de sakinliğini koruyarak yapıyor. Bu kasavetli havaya ara ara yerleştirilmiş Neslihan’ın hayal gücü ise seyircinin dikkatini çekme konusunda büyük katkıda bulunuyor.

Filmde sinematografik açıdan güzel kareler yer alıyor olsa da bu karelerin genelinin hikâyeye herhangi bir katkısı olmuyor ne yazık ki. Renk kullanımı konusunda film iki yöne ayrılıyor. Filmin geneline soğuk ve cansız renkler hakim iken Neslihan’ın hayal gücünün sergilendiği sahnelerde canlı ve sıcak renkler hakim oluyor. Bu sayede renkler senaryoyu destekler nitelikte oluyor. Genel bağlamda müzik kullanımına yer verilmeyen film gücünü olaylardan ve kasvetli havasından alıyor.

Oyuncular yönünden bir sıkıntısı olmayan filmin yıldızı Neslihan karakterini canlandıran Demet Evgar… Karakterin yaşadığı ruh halini, mental sorunları ve sıkışmışlığı bizlere muazzam bir şekilde yansıtıyor.

Sofra Sırları senaryosu ile dikkat çeken ve Demet Evgar’ın oyunculuğu ile güzelleşen fakat yer yer temposunu düşüren, yapmacık ve aşırı diyaloglara sahip, akış yönünden biraz dengesiz orijinal bir yapım olarak vizyonda yerini alıyor. Türün meraklıları için sinemada görülmeye değer.