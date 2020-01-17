Rick and Morty’nin yaratıcı ekibinden Justin Roiland ve Mike McMahn Hulu için Solar Opposites isimli yeni bir animasyonu hayata geçiriyor. Dan Harmon’sız ekip, ABD’nin bağnazlığıyla bilinen orta bölümlerinde yaşayan süper güçlere sahip uzaylı bir ailenin yaşadıklarını anlatacak.

Dizinin seslendirme kadrosunda Justin Roiland yine birden fazla karaktere hayat verirken, Sean Giambrone ve Mary Mack de ana rolleri seslendirecek. Dizinin yayın tarihinin 8 Mayıs olması bekleniyor.