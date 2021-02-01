Amazon, insan ilişkilerine odaklanacak yedi bölümlük antoloji dizisi Solos için bol yıldızlı bir kadro açıkladı.

Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens, Constance Wu, dizinin başrollerinde yer alacak.

Dizi, belirli insanların ilişkilerine odaklanarak sosyal bağları anlatacak. Karakterlerini farklı alanlarda iletişimsizlik ve izolasyon çıkmazlarına sokarak öyküler anlatacak.

Dizinin yürütücü yapımcısı, daha önce yine Amazon’da yayınlanan Hunters’ı yaratan David Weil olacak. Bölümlerin bir bölümünü yine Weil yönetecek. Sam Taylor-Johnson, Zach Braff ve Tiffany Johnson da birer bölümde yönetmen olarak yer alacak.