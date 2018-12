Marvel, Iron Man 2 filminde Black Widow’u tanıttıktan sonra Scarlett Johansson‘ın da etkisiyle karakter çok sevilmiş olmasına rağmen bu karakterin solo filmini “tutmaz” diye düşünerek hazırlık aşamasına almamış, 2016’ya dek erkek kahramanlı filmler yaptırmış, kadın kahramanları yan rolde tutmuştu. Ama DC’nin Wonder Woman‘ı vizyona girip ABD’den çok iyi eleştiriler alıp 800M$’dan fazla hasılat elde edince Marvel bundan pişman olmuş, hemen kadın kahramanlı filmler hazırlatmaya başlamıştı. Sadece Marvel değil tabii ki. WW‘nın başarısı Sony ve Fox’ı da kadın kahramanlı filmler yapmaya itti. Hatta WW‘nın sahibi DC erkek kahramanlı projelerini geriye çekip kadın kahramanlı projelerini öne aldı.

Marvel’dan başlayalım. Marvel’ın ilk kadın kahramanlı solo filmi Captain Marvel (Brie Larson) 8 Mart 2019’da vizyona girecek (ilk kadın kahramanlı filmi Ant-Man and the Wasp oldu). Bu filmi 2020’de vizyona girecek Black Widow takip edecek. Marvel’ın şimdilik kesinleşmiş projeleri bunlar. Ama tabii ki BW filminden sonra da kadın kahramanlı filmler yaptırmaya devam edecek. Hatta belki kadın kahramanların yer aldığı bir film de çektirebilir, ki Tessa Thompson (Thor: Ragnarok) ve diğer Marvel oyuncuları böyle bir filmi istediklerini sürekli dile getiriyorlar. Öte yandan Marvel’ın Disney+ için hazırladığı pek çok mini dizi arasında Vision and the Scarlet Witch de yer alıyor, ki adından da anlaşılacağı üzere Vision’la (Paul Bettany) Wanda’nın (Elizabeth Olsen) ilişkisine odaklanacak, 2019’da çekilecek.

DC’ye dönelim. DC’nin projeleri daha fazla. Wonder Woman 1984 çekim, Supergirl ve Zatanna hazırlık aşamasında. DC’nin çekim aşamasına geçecek sıradaki filmi kadın kahramanların merkezde olduğu Birds of Prey. Bu film ocakta çekilip Şubat 2020’de vizyona çıkarılacak. DC, Batgirl‘ün solo filmini de hazırlıyor ama çekim tarihi henüz belirlenmedi. DC’nin dizi evrenine ise Stargirl‘ün solo dizisi de dahil edilecek. DC Universe adlı dijital platform için DC, Kaley Cuoco‘nun seslendirdiği Harley Quinn animasyon dizisini de hazırlıyor.

Buradan Sony’e geçelim. Sony, Spider-Man’siz Spider-Man evrenini Venom‘la başlatıp Jared Leto‘lu Morbius filmiyle devam ettirecek. Ama Venom 2 ve Morbius dışında kadın kahramanlı filmler de hazırlıyor. İlki Spider-Women. Bu film animasyon olacak, Spider-Man çizgi-romanlarındaki kadın kahramanları merkeze koyacak. Hazırlık aşamasındaki diğer filmler Black Cat, Silver Sable ve Koreli-Amerikalı süper kahramana odaklanan Silk. Bu filmlerin çekim tarihleri henüz belirlenmedi.

Ve yakında Disney’in olacak Fox’ta sıra. Fox 18 yıldır X-Men filmleri çektiriyor. Şimdiye dek 11 film yaptıran Fox’ın 12. X-Men filmi aynı zamanda ilk kadın kahramanlı filmi de oldu. Bu film Dark Phoenix. Filmin merkezinde bu kez Jean Gray (Sophie Turner) yer alıyor, ki evrenin tüm filmlerini izleyenler bilirler, Jean hep yardımcı roldeydi. Bu kez merkezde yer almakla kalmayıp filme de adı verilmiş. Dark Phoenix, X-Men evreninin ilk kadın kahramanlı filmi oldu ama bu film Fox’ın satışı nedeniyle son X-Men filmlerinden de olacak gibi görünüyor. Fox’ın anime uyarlaması, Rosa Salazar‘lı Alita: Battle Angel‘ın da merkezinde kadın kahramanın yer aldığını, bu filmin Şubat 2019’da vizyona gireceğini de belirteyim.

Hollywood 2016’ya dek kadın kahramanlı filmlerin tutmayacağını düşünüp bu projeleri çektirmedi. Bunun nedeni Catwoman, Elektra, Supergirl ve Tank Girl filmlerinin gişede batmalarıydı. Hunger Games, Resident Evil ve diğer pek çok distopik film, kadın kahramanlı filmlerin tutabileceğini kanıtlamış olsa da kadın süper kahramanlı filmler ancak Wonder Woman‘dan sonra çekilebildi. Görüleceği üzere artık her stüdyo kadın süper kahramanların solo filmlerini hazırlıyor. Aslında yazıyı süper kahraman filmleriyle sınırlamasak daha fazla filmden bahsedebilirdik, zira süper kahraman dışında da merkezinde kadınların yer aldığı pek çok proje mevcut Hollywood’ta.

-Yazının orijinali Deadline’da yayınlanmıştır. Orijinal makale için tıklayınız.