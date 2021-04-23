Sony geçtiğimiz haftalarda Netflix’le 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre 2022-26 yılları arasında vizyona girecek Sony filmleri vizyon sürecinin ardından Netflix’te yayınlanacak. Netflix sadece vizyona girecek filmlerin yayın haklarını kapmakla kalmadı, Sony’nin sadece dijitale hazırlayacağı filmlerin de haklarını aldı. Ama anlaşma, Sony’e Netflix’in rakipleriyle de anlaşma şansını tanıyordu. Daha bu anlaşmanın mürekkebi kurumadan Sony, Netflix’in en büyük rakibi Disney’le de el sıkıştı.

Sony-Disney anlaşması, Sony-Netflix anlaşmasının aynısı aslında. Bu anlaşma da dört yılı (’22-’26 yılları arasını) kapsıyor. Disney bu anlaşma sayesinde Sony’nin Marvel filmlerini kataloğuna ekleyebilecek. Ama Sony önce Netflix’le anlaştığı için Sony’nin filmleri vizyon sürecinden sonra ilk olarak Netflix’te yayınlanacak. Netflix’teki yayın süresi biten film, Disney’in kanallarına ve platformlarına (NatGeo, FX, Freeform, Disney+, Hulu vs) geçecek. Anlaşmanın Disney’e maliyetiyse açıklanmadı. Bu arada iki anlaşmanın da şimdilik ABD’yle sınırlı olduğunu belirtelim. Yani filmler, Disney+’ta da, Netflix’te de sadece Amerikalıların erişimine açılacak. İleride bu durum değişir mi bilemiyoruz.