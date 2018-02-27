Disney’in Fox’ı satın alışı devam ediyor. Bu yıl satış tamamlanıp devletin onayı alınır mı bilinmez, lakin devletin onayı gelmeden Marvel Evreni de, X-Men evreni de yola birbirlerinden bağımsız bir şekilde devam edecekler. Bugün gelen haberlere göre Fox 2019 ve 2020 yılları için üçer X-Men filmi, yani altı film hazırlıyor. Daha önce açıklandığı üzere bu filmlerden bir tanesi, Ellen Page’in iki filmde oynadığı Kitty Pryde karakterine odaklanan, Tim Miller’ın yöneteceği isimsiz film. Projeler arasında X-Men evrenine Legion dizisiyle dahil olan Noah Hawley’nin yöneteceği Doctor Doom filmi, Brian K. Vaughan’ın hazırladığı Silver Surfer filmi de yer alıyor. Yıllardır çekilemeyen, üç yönetmen eskiten, vizyon tarihi en son Haziran 2019’a ertelenen Gambit de, daha korkunç hale getirmek için bu yıldan 22 Şubat 2019’a ertelenen New Mutants‘ı da es geçmeyelim.

Fox ayrıca Drew Goddard’a X-Force filmini de çektirecek ekim ayında. Ryan Reynolds (Deadpool) ve Josh Brolin (Cable) bu filmde de rol alacaklar. 2019’da New Mutants, tekrar ertelenmezse Gambit ve tahminen X-Force filmleri vizyona girecek. 2020’deyse yukarıda bahsettiğimiz Silver Surfer, Kitty Pryde ve Doctor Doom vizyona girebilir. Şimdilik Fox’ın planı 2019 ve 2020’de üçer X-Men filmi vizyona çıkarmak. Gelelim Sony’e. Sony, Spider-Man evrenine Venom‘la başladı. Silver & Black evrenin 2. filmi olacak. Çekimlere yakın zamanda başlanması planlanıyordu ama oyuncu kadrosu henüz oluşturulmadığı için çekimler belirsiz bir tarihe ertelendi. Film 8 Şubat 2019’da vizyona girecek.