2000’lerden beri Spider-Man filmleri yaptıran Sony neredeyse on yıldır spin-off projelerini çektirmek istiyor ama bir türlü çekim aşamasına gelemiyordu. Sony sonunda on yıllık proje olan Venom‘la şeytanın bacağını kırıp Spider-Man evrenini başlatabildi. Venom bu yılın en çok izlenen 5. filmi konumuna erişip hasılatını artırmaya devam ederken Sony de animasyon departmanının hazırlayacağı iki yeni projeyi açıkladı. İlki bugün olumlu yorumlar alan, pek çok Örümcek Adam’a odaklanan Spider-Man: Into the Spider-Verse‘ün devam filmi. Üç yönetmenin yönettiği bu filmin devamını Joaquim Dos Santos yönetecek. Filmin vizyon tarihi henüz belli değil. İlk film bizde 14 aralıkta vizyona girecek.

Açıklanan diğer projeyse bu ilk filmin spinoff’u Spider-Women. Adından da anlaşılacağı üzere Örümcek güçlerine sahip, üç kuşaktan kadın karakterlere odaklanacak. Animasyonun merkezinde Spider-Gwen yer alacak. Senaryoyu Bek Smith kaleme alacak. Görüleceği üzere Sony, Spider-Man’in düşmanlarının solo filmlerini hazırlarken animasyon projelerini de artırıyor.