Sony, Tom Hanks’in Sıradaki Filmi Greyhound’ı Satın Aldı

Hanks filmi kaleme aldı...
yazar: 10 Şubat 2017 52 görüntüleme

Tom Hanks’in sıradaki filmi İkinci Dünya Savaşı draması Greyhound olacak. Hanks’in hem başrolü, hem de senaristliği üstlendiği filmin uluslararası dağıtım haklarını Sony Pictures şirketi satın aldı. Filmi Get Low‘un yönetmeni Aaron Schneider yönetecek. Hanks ve ortağı Gary Goetzman filmin yapımcılığını üstlenecekler. Aktör bu filminde Komutan George Krause’ı oynayacak. Film, Krauser’ın savaş gemisi Greyhound’ın kaptanlığını üstlenmesini ve düşmanlarla mücadele etmesini anlatacak. Schneider çekimlere bu yıl başlayacak. Filmin vizyon tarihi henüz açıklanmadı.

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yazar: Can Rende - Şub 10, 2017
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