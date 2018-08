Sony, Marvel’ın yardımlarıyla Spider-Man evrenini inşa etmeye devam ediyor. Spider-Man: Homecoming filmiyle başlattığı evreninin ikinci filmi Tom Hardy‘li Venom oldu bilindiği üzere. Ekimde izleyeceğimiz Venom‘u yeni filmler takip edecek, ki bazıları da açıklandı. Öncelikle yeni haberlerle başlayalım. Variety’nin haberine göre Gina Prince-Bythewood Silver & Black filminin yönetmenliğinden ayrılmış. Sony bu filmi ikiye bölmeye, yani Silver Sable ve Black Cat‘i ayrı ayrı çektirmeye karar vermiş. Önce Black Cat çekilecek. Prince-Bythewood iki filmin de yapımcılığını üstlenecek. Henüz Black Cat‘in yönetmeni belirlenmedi. Habere göre Sony bu iki filmi de kadın yönetmenlere çektirecek.

Sony bu yıl Morbius ve Kraven the Hunter filmlerini duyurmuştu. Daniel Espinosa‘nın yöneteceği, Jared Leto‘nun başrolünü üstleneceği Morbius bu yıl çekilebilir. Kraven the Hunter ise henüz senaryo aşamasında. Senaryoyu Richard Wenk kaleme alıyor. Variety’nin haberine göre Sony; Silk, Jackpot ve Nightwatch filmlerini de hazırlatıyor. Şu an hepsine senarist araştırılıyor. Silk‘in merkezinde Koreli-Amerikalı süper kahraman bir kadın yer alacak. Venom‘a dönersek… Film, R reytingli (17 yaş ve üzeri yaş sınırı) olmayacak, MCU filmleri gibi PG-13 (13 yaş ve üzeri yaş sınırı) olacak. Keza diğer filmleri de PG-13 olacak. Son olarak; Variety’nin haberine göre Sony, Spider-Man dışındaki karakterlerinin de MCU’da yer almalarına teklif gelmesi halinde izin vermeyi düşünüyor. Karşılığında da Robert Downey Jr.‘ın Homecoming‘te oynaması gibi bazı oyuncuları Spider-Verse’te görmek istiyor.