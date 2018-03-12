Sundance’in bu yılki en iyi filmlerinden biri olan Sorry to Bother You, genel gösterimi için gün sayıyor. Filmden geniş ve ilgi çekici bir fragman yayınlandı.

Yönetmen: Sinemadan çok müzik dünyasından ve yapımcılıktan tanıdığımız Boots Riley’nin ilk filmi…

Oyuncular: Lakeith Stanfield, Armie Hammer, Tessa Thompson gibi güçlü bir kadroya sahip… Steven Yeun, Jermaine Fowler, Omari Hardwick, Terry Crews, Patton Oswalt, David Cross ve Danny Glover filmi tamamlayan önemli isimler…

Konu: Siyah toplumun bütün sorunlarını hayatında barındıran Cassius Green’in şansı bir tele-pazarlamacı olarak şansı döner ve absürd bir dünyaya düşer… Film Sundance’te özellikle senaryo ve kurgusuyla çok büyük övgüler almıştı. ABD’de siyah toplumun tüketim çılgınlığıyla arasındaki bağları çok iyi yansıttığı aktarılmıştı.