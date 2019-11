Soul, bir jazz müzisyeni olma hayalleri kuran Joe Gardner isimli bir adamın, ruhunu kaybetmesini ve geri almaya çalışmasını anlatacak. Jamie Foxx’un seslendirdiği karakterimiz You Seminar isimli, ruhları temizleyip, yeni doğan çocuklara yollayan bir kurumun içinde ruhunu arayacak.

Monsters Inc. ve Inside Out’u da yönetmen Pete Docter’ın yönettiği filmin seslendirme kadrosunda Tina Fey, John Ratzenberger, Questlove, Daveed Diggs ve Phylicia Rashad da bulunuyor. are also a part of the cast. Film 19 Haziran 2020’de gösterime girecek.