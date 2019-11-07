seçki Disney’in Hazırladığı Yapımlar Pixar, Lucasfilm, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Walt Disney Pictures, 20th Century Fox, Fox Searchlight, National Geographic, Hulu ve Disney+… Disney şemsiye altındaki başlıca stüdyolar bunlar. Dünyanın en...

haber Pixar, Orijinal Senaryo Peşinde Son 5 filminden sadece bir tanesi, Coco devam filmi olmayan Pixar, yıllar sonra yeniden yeni ve orijinal bir öyküyle karşımızda olmayı planlıyor....

haber Disney 63 Filminin Vizyon Tarihlerini Açıkladı Disney’in Fox’ı aldıktan sonra vizyon takvimini nasıl şekillendireceği epey merak edilmişti. Neyse ki Fox’ın satın alışından kısa bir süre sonra Disney tüm alt markalarının, Walt Disney, Pixar, Blue Sky,...