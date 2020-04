80’li ve 90’lı yıllarda film müziği albümleri zirve dönemlerini görmüştü. 18 milyon gibi çılgın bir satışa ulaşan Whitney Houston imzalı The Bodyguard (1992) film müzikleri gibi. 2000’li yıllara geçtiğimizde ise internetin etkisi, film müzikleri de dahil olmak üzere müzik sektörünü vurdu. Film müzikleri pek bir şey ifade etmiyordu artık dinleyici için. Ta ki 2013 yılında çıkan Frozen’ın hit şarkısı Let It Go ve Spotify gibi müzik servislerine kadar. Film müzikleri yeni bir platform buldu. Bu servisler sayesinde insanlar filmden çıktığı gibi duydukları şarkıları dinlemeye başlıyor, milyarlara ulaşan dinlenmelere ulaşılıyordu. Furious 7 için filme özel yapılan See You Again gibi tekliler çok büyük sayılara ulaşmaya başlayınca buradaki potansiyel daha da açığa çıkmaya başladı. Bir filmin yanına albüm koyma fikri hiç fena durmuyordu artık. Film ne kadar izlenirse, albüm o kadar satacaktı. Yakın zamanda Moana ve Frozen ile potansiyeli gören ve zaten yıllarca müzikalleri ile buradan ekmek yiyen Disney, kolları sıvadı. Bunun için seçilen film ise arkasında inanılmaz bir kültürel güç barındıran Black Panther oldu. Böylece her zaman müzik konusunda sınıfta kalan Marvel Sinematik Evreni içerisinde parlayan Black Panther film müzikleri ortaya çıktı. Peki, bu müzikleri evrenin diğer filmlerinden ayıran nedir?

Öncelikle daha önce MCU’da görmediğimiz şekilde önümüzde iki albüm var. İlki, Kendrick Lamar’ın filmden esinlenerek yaptığı ve birkaç şarkı dışında filmde yer etmeyen albüm. Diğeri ise Ludwig Göransson’un filmde yer alan skorlarından oluşan albüm. İlk albüm için Black Panther’den esinlenen Kendrick Lamar’ın solo albümü diyebiliriz. Grammy ve Akademi Ödülü kazanmayı başaran bu albümde Lamar, hip hop türünde günümüzde popüler olan birçok yeni nesil sanatçıyı toplamış. Travis Scott, Anderson .Paak, Jay Rock, Vince Staples, The Weeknd, SZA ve daha birçok isim Lamar’a eşlik ediyorlar. Lamar, Black Panther isimli parça ile T’challa’nın ağzından, King’s Dead isimli parça ile Killmonger’ın ağzından hiç fena olmayan şarkılar sunuyor. SOB X RBE destekli Paramedic! ise Killmonger’ın geçmişine iniyor denebilir. Bu şarkılar dışında her şarkı küçük bir cümle ile de olsa film ile bağlantı kuruyor. Bu albümden filmde yer almayı başaran sadece 3 şarkı var; Opps, All the Stars ve Pray For Me. Bu 3 parça da King’s Dead, The Ways ve X ile birlikte albümün sivrilen parçaları. Yönetmen Ryan Coogler doğru tercihleri yapmış. Kendrick Lamar imzalı Black Panther albümü, yer yer basit fikirlere kurban gitmiş ve sanatçının diskografisinin alt sıralarında olan bir albüm olsa da filmin yarattığı kültürel yükselişin desteğiyle türü içinde başarılı bir albüm olmayı başarıyor.

İkinci albüme geçtiğimizde ise Ludwig Göransson imzalı skorlar karşımıza çıkıyor. Yazıda sürekli belirttiğim kültürel arka planın etksiyle MCU’nun en özel film müzikleri albümü bu. İşi aldıktan sonra Afrika ülkelerine seyahate çıkan besteci Göransson, burada gördüklerini skorda sesini de duyduğumuz Senegalli Grammy adayı Baaba Maal’in katkılarıyla müziğine yediriyor. Büyük bölümü hayali bir Afrika ülkesi olan Wakanda’da geçen bir film olan Black Panther için ideal ve doğru bir yöntem bu. Böylece hem izlerken dikkatleri çekmeyi başaran hem de filme uyum sağlayan bir skor karşımıza çıkıyor. Batı Afrika’nın yerel çalgılarından biri olan Konuşan Davul (Talking Drum) baskın şekilde olmak üzere birçok Afrika’ya özel çalgı aleti kendine yer ediyor skorda. Ancak Göransson bununla sınırlı kalmıyor ve büyük bir orkestra ile sentezliyor bu çalgı aletlerini. Korno, piyano, yaylılar gibi bu tarz skorlarda gördüğümüz birçok enstrüman kendine yer buluyor. Bunun yanı sıra The Great Mound Battle gibi parçalarda Synth de duyabiliyoruz. Göransson’un müzikleri filmden bağımsız bile heyecanlandırmayı başarıyor. The Royal Talon Fighter, Wakanda, Killmonger/Killmonger’s Challenge, Glory to Bast ve Busan Car Chase en dikkat çekici ve çarpıcı parçalar bu albümdeki. Killmonger isimli parçadaki trap beat tercihine karşın T’challa ve Wakanda’ya adanan parçalarda kullanılan Afrika ezgileri filmdeki karşıtların skordaki iz düşümü olarak göze çarpıyor. 28 şarkı ve 1 saat 35 dakikalık süresiyle oldukça uzun olan bu albüm, kendini keyifle dinletiyor. Filmi çok beğenmemiş olan bir izleyiciyi bile filme karşı olumlu hale getirebilecek potansiyelde.