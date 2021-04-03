Space Jam: A New Legacy ilk geniş fragmanıyla görücüye çıktı ve doğal olarak orijinal filmle karşılaştırmalar başladı. Öne çıkan notları derledik:

– Kariyeri boyunca Michael Jordan ile karşılaştırılan LeBron James, devam filminde majestelerinin yerini alarak kendisi açısından risk almıştı. GOAT tartışmaları bu sefer sinemaya taşınacak ama Jordan’ın daha iyi bir aktör olduğu fragmandan bile anlaşılıyor.

– Fragmana bakılırsa bilgisayar grafikleri biraz konunun önüne geçecek gibi. Orijinal Space Jam’in alıştığımız doğallığını en azından yetişkin izleyiciler bu filmde bulamayacak gibi görünüyor.

– Orijinal filmde geri planda kalmayı kabul eden NBA oyuncuları ligin en iyi oyuncularıydı. Bu filmde eski kadroya göre Damian Lillard, Anthony Davis, Klay Thompson, Draymond Green, Kyle Kuzma, Chris Paul’den oluşan yardımcı oyuncuların biraz zayıf kaldığını söyleyebiliriz.