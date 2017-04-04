John Travolta, yeni filmi Speed Kills’te, sürat tekneleriyle ünlü olan Don Aronow’u canlandıracak. Aronow, sürat teknesi dünya şampiyonu olarak ünlü olduktan sonra denizler üzerinde hız yapmak isteyenlere markasıyla satış yapmaya başlamıştı.

Çok kısa sürede zengin olan, kadınlara düşkünlüğüyle tanınan ve suç dünyasının da içine balıklama dalan Aronow’un yaşamı her yapımcı için iştah kabartıcıydı. Öyle ki Aronow’un ABD Başkanı ve kokainlerini kıyılardan sokmak isteyen kartellere aynı günler içinde satış yaptığı iddia edilir.

Travolta erken davrandı ve kendisinin başrolü oynayacağı bir filmin yapımcılığını da üstlendi. John Luessenhop tarafından yönetilecek olan senaryo David Aaron Cohen tarafından yazıldı.