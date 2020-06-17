Pablo Larraín yeni filmi Spencer ile ilgili ayrıntılı bilgileri online olarak devam eden Cannes Market’te verdi. Filmle ilgili en önemli ayrıntılardan biri Kristen Stewart’ın Prenses Diana’yı oynayacak olması…

Steven Knight’ın yazdığı senaryo, 90’lı yılların başında, prensesin eşi Prens Charles ile olan evliliğinin yürümediğini ve gelecekteki kraliçelikten vazgeçerek, boşanmaya giden yolu seçmesini aktarıyor. Film, kraliyet ailesinin Norfolk’taki kışlık konutundaki 3 günü anlatacak.

Larrain filmini çarpıcı sözlerle anlattı:

“Hepimiz büyürken prensin gelip prensesini bulmasını dinledik; bizim için masal buydu. Ama birisi prensle evlendiği halde kraliçeliği seçmiyorsa masal alt üst olmuş gibi görünür. Çok önemli bir karardır. Filmin ana konusu bu olacak”

“Niye böyle bir karar alırsınız? Diana’nın öyküsü bence büyük ve evrensel bir hikaye… Bu etkileyici hayatı geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz”

“Kristen günümüzün en iyi oyuncularından biri. Bu rolde gizemli olmak gerekiyor. Kristen aynı anda birçok şey olabiliyor. Aynı anda gizemli, narin ve güçlü görünebiliyor. Bu tam da ihtiyacımız olan şey. Senaryoya olan heyecanlı tepkisini görmek de çok güzeldi.”