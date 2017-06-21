seçki Universe Sineması: Hollywood Stüdyoları, Marvel’ın İzinde Marvel'ın en kötü filmiyle dahi en az 500-600 milyon dolar kazanması ve bunun yakın zamanda da böyle devam edecek olması diğer stüdyoları da Marvel'ın oyununu oynamaya ve Universe Sineması...

haber Venom’un Başrolü Tom Hardy’nin Sony yaklaşık on yıldır Venom filmini çektirmek istiyor. Ama pek çok senarist ve yönetmenin dahil olduğu projede bir türlü çekim aşamasına gelememişti. Sonunda bu yıl çekimlere başlanacak gibi görünüyor....

haber Kevin Feige, Marvel Filmleri Hakkında Konuştu Marvel’ın başkanı Kevin Feige sıradaki Marvel filmleri, James Gunn ve Joss Whedon hakkında konuştu. Joss Whedon’ın Batgirl’ü Hakkında: Yıllardır Marvel’la çalışan, Marvel için Avengers ve Avengers: Age of Ultron...