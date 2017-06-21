21 Haziran 2017
Spider-Man: Homecoming‘e sayılı günler kala yeni seri ve evrenle ilgili birkaç haber geldi. Maddeler halinde derledik.
- Tom Holland’ın Sony’yle kontratı üç Spider-Man filmini kapsıyor ama Holland hem Avengers: Infinity War‘dan sonra Marvel’da, hem de Sony’nin Spider-Man evrenindeki diğer filmlerinde rol alabilir. Tabii Infinity War‘dan sonra Marvel filmlerinde oynaması, Sony’nin iznine ve Marvel’la anlaşmasına bağlı.
- 5 Temmuz 2019’da vizyona girecek yeni Spider-Man filminde Iron Man’in yer almayacağı açıklandı. Ama Marvel evreninden başka bir süper kahraman bu filmde yer alabilir. Yani Sony, Spider-Man filmlerine Marvel evreninden kahramanlara yer vermeye devam edebilir.
- Çekimlerine eylülde başlanacak, Tom Hardy’li Venom filminin kötü karakteri Carnage (Kandöken) olacak. Karakterle ilgili daha fazla bilgi için bakınız.
- Homecoming‘te Vulture’ı oynayan Michael Keaton, Sony ile sadece bir filmlik bir kontrat imzalamış. Yani diğer filmlerde onu göremeyebiliriz.
- Geçen hafta Sony, Venom ve Black Cat’in Marvel evreninde yer alacaklarını açıklamıştı. Bu açıklamadan sadece bir-iki gün önce Marvel başkanı Kevin Feige, Venom’la ilgili bir planlarının olmadığını söylemişti. Yani kim yalan söylüyor, şimdilik bilemiyoruz. İleride bu durum netleşir.
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