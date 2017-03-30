Marvel Sinematik Evreni 2008’de Iron Man‘le başladığından beri fanlar Spider-Man’i de bu evrende görmeyi istemişlerdi. Sonunda geçen yıl istekleri gerçekleşti ve Spider-Man ilk kez Captain America: Civil War filminde Marvel evrenine dahil oldu. Görünüşe göre Spider-Man’in girişiyle çıkışı bir olacak. Zira Sony’den Amy Pascal üç stüdyonun Spider-Man filminde çalışmasının muazzam bir deneyim olduğunu, üç stüdyonun birbirleriyle sıkça çalışmadıklarını, Peter’ın Marvel evreninde yer almasını üç stüdyonun da doğru bulduğunu ama bunun devam filminden sonra tekrarlanmayabileceğini belirtti. Spider-Man: Homecoming‘in devam filmi 2018’de çekilip 5 Temmuz 2019’da vizyona girecek. Sony bu filmde de Marvel’la çalışacak. Peter şu sıralar çekimleri devam eden Avengers: Infinity War‘da da yer alıyor. Ama görünüşe göre Sony bu filmlerden sonra Peter’ı Marvel evreninden çekip kendi evrenine dahil edecek.

Sony şu sıralar Spider-Man evrenini oluşturuyor. Spider-Man’in düşmanlarından Venom’un solo filmi bu yıl çekilecek. Bu filmi Silver Sable ve Black Cat solo filmleri takip edecek. Tabii ki bu üç film de Marvel’ın evreninden bağımsız olacak. Tom Holland’ın ve/veya Spider-Man’in bu filmlerde yer alıp almayacağı şu an için bilinmiyor. Ama Sony, Peter’ı Marvel evreninden çekeceğine göre 2019’dan sonra çektireceği filmlerde Peter’ı görebiliriz.