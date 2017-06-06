haber Tom Hanks, News of the World’ün Başrolünü Üstlenecek Bu yıl Steven Spielberg’le isimsiz bir filmde beşinci kez çalışmaya hazırlanan Tom Hanks, Fox 2000 şirketinin haklarını satın aldığı News of the World romanından uyarlanacak aynı adlı filmin başrolünü...

haber The Post: Spielberg’ten Meryl Streep ve Tom Hanks’li Bir Film Steven Spielberg şu sıralar bilimkurgu filmi Ready Player One‘ın post prodüksiyonuna devam ediyor. Spielberg bir sorun ortaya çıkmazsa Oscar Isaac ve Mark Rylance’lı The Kidnapping of Edgardo Mortara filmini...