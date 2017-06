Steven Spielberg bu yıl 1800’lerde geçen, Mark Rylance ve Oscar Isaac’li filmi The Kidnapping of Edgardo Mortara‘yı çekmeyi planlarken ani kararla bu filmi rafa kaldırıp 1971’de geçen The Papers adlı filminin hazırlıklarına başlamıştı. Başrolleri Tom Hanks ve Meryl Streep’e paslayan Spielberg çekimlere başladı. 12 Ocak 2018’de vizyona girecek filmi için enfes bir kadro oluşturdu. Filmde şu oyuncular rol alıyorlar: Jesse Plemons, Carrie Coon, Alison Brie, David Cross, Bruce Greenwood, Tracy Lets, Bob Odenkirk, Sarah Paulson, Matthew Rhys, Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford ve Zach Woods. The Papers sınırlı kopyayla 22 Aralık 2017’de, geniş bir dağıtımla belirttiğimiz gibi 12 Ocak 2018’de vizyona girecek. Film, Washington Post gazetesinin 1971’de yayınladığı Pentagon belgelerine odaklanacak.