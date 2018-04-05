Biri sinema ve televizyonun, diğeri edebiyatın iki dev ismi Steven Spielberg‘le Stephen King yıllardır Hollywood’ta olmalarına rağmen bir türlü beraber bir film yapamamışlardı. Aslında iki usta ismin yolları The Talisman uyarlamasıyla kesişti. Yıllar önce, ’82 yılında Spielberg, Universal’a romanın haklarını (piyasaya sürülmeden iki yıl önce) satın aldırtmış ama projeyi bir türlü hayata geçirememişti. Önce film olarak düşünülen The Talisman birkaç yıl önce TNT kanalı için dizileştirilmeye karar verilmişti. Ama dizinin hazırlıkları devam ederken Spielberg gene kararından vazgeçip diziyi iptal etmiş, şansını tekrar sinemada denemek istemiş.

King, Spielberg’le defalarca kez uyarlama üzerine konuştuğunu, Spielberg’in The Talisman‘ı hayata geçirmek için defalarca kez çabaladığını söylemiş EW’ya. Spielberg filmi yakın gelecekte hayata geçirmeyi umduğunu belirtmiş. Ama yönetmen başka projelerle (Indiana Jones 5, West Side Story, Leonard Bernstein biofilmi) meşgul olacağı için ne yazık ki filmi yönetmeyecek, yapımcılıkla yetinecek. Spielberg romanın sinemaya uyarlanmasını 35 yıldır istediğini belirtmiş. Şimdilik filmin yönetmeni belli değil. Senaristlik görevi en son Josh Boone‘a teslim edilmişti. Bu arada Movieweb sitesinin haberine göre Spielberg, Poltergeist (1982) filminin senaryosuna yardımcı olması için King’i aramış, plan senaryoyu birlikte kaleme almakmış, ama henüz internet olmadığı ve iletişim zor olduğu için bu plan gerçekleşmemiş.