Şu sıralar Indiana Jones 5 ve West Side Story filmlerine hazırlanan Steven Spielberg, Leonardo DiCaprio‘yla tekrar çalışmak istiyor. Bilindiği üzere Spielberg’le DiCaprio’yu ilk kez Catch Me If You Can filminde birlikte çalışmış, 2002’de vizyona giren bu filmden sonra yolları bir daha kesişmemişti. Deadline’ın haberine göre general/Amerikan başkanı Ulysses S. Grant‘i konu alan, İç Savaş döneminde geçecek biyografik film Grant, Spielberg-DiCaprio ikilisini buluşturabilir. Habere göre Spielberg bu filmde DiCaprio’yu yönetmeyi istiyor. DiCaprio’yla Lionsgate bu filmin uyarlanacağı, Ron Chernow imzalı kitabın haklarını geçen yıl satın almışlardı. Senaryoyu David James Kelly‘nin kaleme aldığı duyuruldu. DiCaprio’nun yapımcılığını üstlendiği bu filmde rol alıp almayacağı, Spielberg’in filmi yönetip yönetmeyeceği henüz kesinleşmedi.

Spielberg, Indiana‘nın çekimlerine 2019’da başlayacak. Bu filmden sonra West Side Story‘i çekmeyi planlıyordu ama planını değiştirip bu biofilmi çekebilir. Yönetmenin DC filmi Blackhawk‘ı da yönetmek istediğini belirteyim. DiCaprio’yu gelecek yıl Tarantino’nun filminde izleyebileceğiz. Aktör, Scorsese’yle iki proje hazırlıyor (Teddy Roosevelt biofilmi ve Killers of the Flower Moon uyarlaması). Öte yandan DiCaprio ressam Da Vinci’yi de bir filmde oynamak niyetinde. Spielberg’in Lincoln filminin de İç Savaş zamanında geçtiğini hatırlatalım.