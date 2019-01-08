Son filmleriyle gündemde kalamayan, uzun zamandır iyi bir filme imzasını atamayan Spike Lee bu üzücü gidişatı 2018’de BlacKkKlansman filmiyle bozmuş, Cannes’dan ödülle döndükten sonra ödül sezonunda da öne çıkmayı başarmıştı. Halen pek çok yerden adaylıklar alan Lee sıradaki projesini netleştirdi. Lee’nin sıradaki filminin adı Da 5 Bloods. Usta yönetmen bu filmini BlacKkKlansman‘ın senaristlerinden Kevin Willmott‘la birlikte kaleme aldı. Lee başroller için Samuel L. Jackson ve Giancarlo Esposito‘yla görüşmelere başladı. Stüdyo bir diğer rol içinse Don Cheadle‘ı istiyor. Henüz hiçbir aktörle anlaşma imzalanmadı.

Da 5 Bloods bir zamanlar Vietnam’da savaşan, aradan geçen onca yılın ardından Vietnam’da saklanmış altınları bulmak amacıyla yolculuğa çıkan bir grup Afrikalı-Amerikalıya odaklanacak. Bu gazilerin bir diğer amacıysa Vietnam’da ölen arkadaşlarının kalıntılarını bulmak… Lee bu filminin çekimlerine martta başlamayı planlıyor.