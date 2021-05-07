Sinema ve TV dünyasının iki kendi şahsına münhasır ismi Alison Brie ve Aubrey Plaza, Spin Me Round isimli bir komedide bir araya geliyor.

Daha önce The Happiest Season’da yan rollerde karşımıza çıkan iki yıldıza yeni filmde Alessandro Nivola, Molly Shannon, Debby Ryan, Fred Armisen, Zach Woods, Tim Heidecker, Ego Nwodim, Jake Picking, Ben Sinclair ve Lil Rel Howery eşlik edecek. Filmin yönetmeni Jeff Baena, senaryoyu Alison Brie ile birlikte yazdı.

Filmde Brie, Amber isimli bir lokanta görevlisini oynayacak. Şirketi, kendisini Floransa’ya bir tatile gönderince hayatı değişir.