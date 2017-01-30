Yıllardır hazırlık aşamasında olan oyun uyarlaması Splinter Cell‘le ilgili yeni haberler geldi. Yapımcı Basil Iwanyk, Tom Hardy’nin hâlâ kadroda olduğunu belirterek senaryonun tamamlanmak üzere olduğunu müjdeledi. Senaryo biraz uzun olduğu için şu sıralar senaryoyu kısaltmaya çalışıyorlar. Bu işlemden sonra, birkaç hafta içerisinde senaryo, Hardy’e gönderilecek. Fakat çekimlere ne zaman başlanacağı, filmi kimin çekeceği halen belli değil. Iwanyk, Assassin’s Creed‘in hasılatının Splinter Cell‘in geleceğini (iptal edilip edilmemesi) etkilemediğini, iki filmin birbirleriyle ilişkili olmadığını söyledi. Yapımcıya göre Splinter Cell oyun uyarlaması olduğunu hissettirmeyen bir film olacak. Yapımcıların istediği, oyun uyarlaması olduğu belli olan bir filmden ziyade Hardy’li bir aksiyon filmi yapmak. Iwanyk, Hardy’nin rolü oynamayı çok ama çok istediğini söylemiş. Yıllardır projede olması da bunu kanıtlıyor. Son olarak… Yapımcı, Splinter Cell filmini Jason Bourne, James Bond gibi filmlere ton ve kötü karakterler açısından benzememeye, bu filmlerden farklılaşmaya çalıştıklarını da belirtti.