Edgar Wright, üst üste yeni teklifler almaya ve kabul etmeye devam ediyor. Yetenekli yönetmen Stage 13 ile bir hayalet öyküsü anlatacak. SNL yazarlarından Simon Rich’in kısa öyküsünden yine kendisi tarafından uyarlanan senaryo eline geçen Wright, fikri çok beğendiğini ve tereddüt etmeden kabul ettiğini açıkladı.

Film, yıllarca bir salonda ölümden sonraki yaşamını sürdüren bir sessiz sinema dönemi yıldızının hayaletinin, genç bir yönetmenle tanışmasını anlatacak. İkili beraber bir film çekmeye çalışacaklar. Wright aynı zamanda yapımcılar arasında…