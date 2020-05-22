Good Omens ile çok iyi bir ikili oluşturan David Tennant ve Michael Sheen, BBC’nin karantina komedisi Staged için bir araya geliyor.

15 dakikalık 6 bölümden oluşacak mini dizi, oyunları tam gösterime çıkacakken covid-19 nedeniyle evlerine tıkılan bir grup oyuncunun yaşadıklarını anlatacak. Dizi, yaşamakta olduğumuz günleri anlatacağı için daha çok zoom görüşmelerinde ve evlerin içinde geçecek. Dizide Tennant ve Sheen’in eşleri Georgia Tennant ve Anna Lundberg de rol alacak. Lucy Eaton ve Nina Sosanya da yardımcı rollerde. Yönetmenliği ise tiyatro oyunlarıyla tanınan Simon Evans yapacak.