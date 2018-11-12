Stan Lee Hayatını Kaybetti

Süper kahramanların dünyası en büyük yaratıcılarından birini yitirdi...
yazar: 12 Kasım 2018

Marvel’in kurucusu ve çizgi roman tarihinin en önemli figürlerinin başında gelen yazar, yayıncı, yapımcı Stan Lee, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Spider-Man, Hulk, The Fantastic Four, Iron Man, Thor ve The X-Men başta olmak üzere yüzlerce karakterin yaratıcısı Stan Lee, tanrısal güçlere sahip süper kahramanların karşısına kusurları bulunan kahramanları çıkardı. Çizgi roman dünyasının ve daha sonra sinemasının altın çağlarını yaşamasını sağladı.

Lee, 60 yıldır evli olduğu Joan Lee’nin ölümünden bir yıl sonra hayatını kaybetti.

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yazar: bakınız - Kas 12, 2018

yazar: bakınız - Kas 12, 2018

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