haber Taziyeler, Stan Lee İçin… Dünya üzerindeki birçok kişiye ilham veren kahramanların çizeri olan Stan Lee, yarattığı evrenlerin sinemaya ve TV’ye uyarlanmasıyla birlikte dolaylı da olsa, azımsanmayacak sayıdaki yıldızın kariyerine de altın dokunuşlarda bulundu....

sinema tarihinden Stan Lee ve Geride Bıraktıkları 95 yaşında hayatını kaybeden Stan Lee, arkasında muhteşem bir hayal gücü ve zekayla kurulmuş dev bir evren bıraktı....