Stanley Kubrick ve Peter Sellers iki filmde Lolita ve Dr. Strangelove’da beraber çalıştılar. Kubrick gibi zor beğenen, oyuncularını çok zorlayan bir yönetmen bile Sellers’ın ortaya koyduğu performansa hayran olduğunu saklamadı.

“Benim tanıdığım en sıkı çalışan oyuncuydu. Dr. Strangelove’da sabah saat 7’de stüdyoya gelirdim ve Peter Sellers orada olurdu. Hazır ve fikirlerle dolu bir şekilde beklerdi. Peter kadar yaratıcılık ateşiyle yanıp tutuşan ve sinema yaşamı başarılarla dolu bir insan olduğunuzda artık tek motivasyonunuz yeni riskler almak oluyor.

Peter, kendine verilen şansları hep mükemmel karakterlerle değerlendirdi. Başkası canlandırsa asla komik olmayacak bir çoğu da anlamsız gelebilecek karakterleri unutulmaz rollere çevirdi. Dr. Strangelove’da, bu alışkanlıklarını en uç noktalara taşıdığı için şanslıyız.”

“Peter’ın girdiği bir alana sanki bir rüyaya giriyormuş gibi yaklaşma yeteneği var. Bir anda sürrealizmi yaşıyor ve yaşatıyor ama bir ayağı hep gerçekçilikte kalıyor. En uçuk ve inanması zor hareketleri yapıyor ama izleyenleri bunun doğru olduğuna inandırabiliyor. Mesela Dr. Strangelove’da eliyle kavga etmesi. Canlandırdığı rol ve yaptığı hareketler gerçeküstü ama o gerçekten öyle bir psikopatik bir bozukluk varmış ve herkes de yakalanabilirmiş gibi inandırıcı olabiliyor.

Tüm bunların yanısıra ona istemediği birşeyi yaptırmanız da imkansız. Dr. Strangelove’da aynı zamanda binbaşı Kong’u da oynamasını istemiştim. Ama tereddüt etti. Kong’un teksas şivesini ve davranışlarını yapabileceğinden emin değildi. Onu zorladım. Ama çekim günleri yaklaştığında “Limuzinden inerken bileğimi burktum” diyerek affını istedi. Kendi ayağını bilerek mi burkup şişirdi, hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Benim planım ona 4 karakteri oynatmaktı. Böylece izleyici ne tarafa baksa Peter Sellers’ı görecek ve dünyanın kaderinin Sellers’ın elinde olduğunu anlayacaktı.”