Çoğumuza sinema aşkını tanıtan, hayata dair yol gösteren önemli yönetmenlerden biri Stanley Kubrick. Çok önemli biri. Sinema için, dünya için, bizim için önemli. On yıl önce vefat eden Kubrick’i hatırlamanın en iyi yolu elbette filmlerini yeniden seyretmektir. Zaten sinema külliyen böyledir ya, platform itibarıyla iş edindiğimiz mesele de okuyucuda bir filmi seyretme ya da yeniden seyretme arzusu yaratabilmek değil mi? Konu Kubrick olunca yazmak zorlaşsa da, okuyucuda işbu arzuyu uyandırmak elbette daha kolay oluyor.

Filmleri her seyredildişte yeniden keşfedilen yönetmen -ki bana daha ziyade bilimadamı ya da filozof gibi gelmiştir hep- Stanley Kubrick’in vefat tarihi 7 mart 1999. Ölümünün onuncu yılını bahane ederek hep birlikte kelimelere sığındık ve özel bir Kubrick dosyası hazırladık.

Hazırlanma sürecinde uzun süredir izlemediğimiz filmlerini yeniden izleme fırsatı bulduk. Hayata geçiremediği projelerini karıştırdık. Filmlerindeki repliklere baktık. Hayata nasıl baktığını anlamaya çalıştık. Nasıl bir insan olduğunu araştırdık. Filmlerinin kıymetini bir daha hatırlamış olduk.

Çoğu Bakınız yazarının katılımıyla hazırladığımız dosyamızda epey bir metin oldu. Bakınız yazarları haricinde dışarıdan da destek veren dostlarımıza da vesileyle teşekkür ederiz. Lafügüzafı daha fazla uzatmadan kim neler yazmış bakalım.

Başta Full Metal Jacket ve Spartacus olmak üzere yazmaya yetişemediğimiz filmler de olmadı değil. Fakat bu açığı kapatmak için bir de video sayfası hazırladık. Video sayfasında da ilk kısalarını ve hakkında yapılan güzel söyleşileri bulabilirsiniz.

Biz bu çalışma vesilesiyle uzun zamandır hasret kaldığımız Kubrick filmlerini yeniden seyretmiş olduk. Umarız yazıları okuyunca sizde de bu istek peydah olur ve 10 yıl önce kaybettiğimiz Stanley Kubrick’in filmlerini bir daha seyredersiniz. Henüz seyretmedikleriniz varsa bir şey okumanıza hacet yok. En kötü film, hakkında yazılmış en iyi yazıdan daha kıymetlidir.