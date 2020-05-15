CBS All Access, U.S.S. Enterprise’ın Star Trek: Discovery’den sonraki yeni yolculuğu Star Trek: Strange New Worlds için onay verdi. İlk sezonda Kaptan Kirk öncesi mürettebatın yaşadıklarını aktaran dizi yolculuğuna devam edecek.

Anson Mount/Kaptan Christopher Pike, Ethan Peck/Spock, Rebecca Romijn/Number One karakterleriyle gemide yerlerini alacaklar. Yapımcı Alex Kurtzman böylece Star Trek evrenindeki Star Trek Discovery ve Star Trek Picard’dan sonra üçüncü serisine imza atmış olacak. Dizinin Kaptan Pike’ın kazasına kadar olan süreyi ele alması bekleniyor.