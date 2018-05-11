The Wall Street Journal sitesi bugün son Star Wars entrikalarının arkaplanıyla alakalı uzun bir haber yayınladı. Bilindiği üzere Solo: A Star Wars Story‘nin yönetmenleri Phil Lord-Chris Miller altı aylık çekim maratonundan sonra kovulup yönetmenlik koltuğu Ron Howard‘a paslanmıştı. Bu kovuluştan kısa bir süre sonra iki yıldır Star Wars Episode 9‘ı hazırlayan, üç senaryo taslağını yazan yönetmen Colin Trevorrow da kovulmuş, onun yerine de 7. filmin yönetmeni JJ Abrams‘la anlaşılmıştı.

Lord-Miller’ın kovulmalarının nedeni daha sonra açıklanmıştı. Senaryoyu kaleme alan Kasdanlar (Lawrence ve oğlu Jonathan), Lord-Miller ikilisiyle hiçbir şekilde anlaşamadılar, senaryonun filmleştirilme şekilleri hoşlarına gitmedi. Lucasfilm’in başkanı Kathleen Kennedy ikiliyi büyük bir umutla seçmişti ama çekimler devam ettikçe görüş farklılıkları artmaya başladı. Neredeyse hiçbir konuda anlaşamadılar. WSJ’nin haberine göre Lord-Miller ikilisi bazı sahneleri defalarca çekip en nihayetinde tüm günü sadece birkaç sahneye harcamış oluyorlardı, bu da ekibi huzursuz etmiş. WSJ ikilinin Guardians of the Galaxy benzeri bir Han Solo filmi yapmaya çalıştıklarını da yazmış. En nihayetinde Kennedy, Lord-Miller’a daha fazla katlanamayıp çekimlerin bitişine üç hafta kala haziranda ikiliyi kovuldu. Koltuğu devralan Howard hızlı olmak zorundaydı ve hızlı oldu da. Howard’ın gelişiyle ekibin moralleri düzelmiş, yönetmen de filmi George Lucas‘ın filmlerinin ruhuna uygun bir şekilde çekmiş. WSJ, Howard’ın filmin % 70‘ini çektiğini belirtmiş. Kalan % 30 Lord-Miller’a ait.

Trevorrow’un kovulma nedeniyse Kennedy’nin yazılan senaryoları beğenmemesi. Kennedy bu üç yönetmeni de uzun toplantılardan sonra Star Wars evrenine dahil etti, üçü için de heyecanlı ve sevinçliydi. Ama önce Solo‘nun çekimleri sırasında, sonra Ep. 9‘ın yazım aşamasında bu üç yönetmenle de görüşleri uyuşmadı, ardından üçünü de kovdu. Trevorrow bu film için çok istekliydi. Ama kaleme aldığı taslak beğenilmeyince, bir de üstüne son filmi Henry’s Book hem gişede batıp hem de çok kötü eleştiriler alınca bu filmi yönetme şansını yitirdi. Aslında taslağı beğenilmeyince bir şans daha istemiş, senaryoyu tekrar yazmış ama bu taslak da beğenilmemiş. Koltuğu devralan Abrams çekimlere hazırlanıyor. Ep. 9‘ın çekimlerine temmuzda başlanacak ve bu filmle üçleme tamamlanmış olacak. Bu filmden sonraki yeni üçlemeyi Rian Johnson hazırlıyor. Yeni üçlemeden önce Obi van Kenobi’nin solo filmi çekilecek. Yönetmenlik Stephen Daldry‘e teklif edilmişti.