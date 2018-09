Disney 2012 yılında 4.1 milyar dolara Lucasfilm‘i satın alınca düşündüğü tek şey bu 4.1 milyar doları yeni filmlerle, oyuncaklarla, dizilerle vs tekrar kazanmak, hatta çok geçmeden de kâr etmek. Disney, Lucasfilm’i alır almaz Star Wars serisini Marvel Cinematic Universe benzeri bir evrene dönüştürmeye karar verdi, proje üstüne proje açıklamaya başladı. İşte bu noktada Disney, DCEU’nun hatalarını tekrarlamaya başladı. Disney kısa bir zaman zarfında, 5 yılda 5 film yaptırdı: Star Wars: Force Awakens, The Last Jedi, Episode 9, Rogue One, Solo: A Star Wars Story. Her yıla bir Star Wars filmi planlayan, pek çok dizi, animasyon ve spinoff filmini duyuran Disney, Solo‘nun vizyona girip de gişede iki seksen yatmasından sonra planlarını gözden geçirmek durumunda kaldı.

Solo‘nun sürpriz batışından sonra Disney’in spinoff filmlerini (A Star Wars Story alt başlıklı filmleri) askıya aldığı duyurulmuştu. Yani 2020’den önce spinoff filmi çektirilmeyecek. Disney bu batıştan ders çıkarmışa benziyor olacak ki CEO Bob Iger da evrenin yavaşlayacağını müjdeledi. Hatta Iger kısa sürede pek çok film yapılmasını hata olarak görüp bu hatayı da üstlenmiş durumda. “Geçmişe dönüp baktığımda yaptığım hata -suçu üstleniyorum- biraz fazla film yaptırmak ve hızlı davranmaktı,” demiş. Bundan sonra evren yavaşlayacak, zamanlama ve film sayısı konusunda adımlar daha dikkatli atılacak ama bu “Artık film yapılmayacak” anlamına gelmiyor, diyor Iger. CEO, David Benioff ve D.B. Weiss‘ın film serisinin hazırlık aşamasında olduğunu belirtmiş. Iger, Episode 9‘ı takip edecek filmin belirlenme aşamasında olduklarını da açıkladı.

Kısacası Star Wars evreni tabii ki genişlemeye devam edecek -evren fikrinden vazgeçilmeyecek-. Disney bu kış Jon Favreau‘nun Star Wars dizisini çektirecek mesela (dizi, Disney’in online seç-izle platformunda yayınlanacak). Ama Disney adımlarını daha dikkatlice atacak. Solo‘nun batışından çıkarılan derslerin uygulanıp uygulanmayacağını zaman gösterecek.