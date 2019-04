Geçmişe dönelim. Disney 2012 yılında Lucasfilm’i 4.1 milyar dolara satın aldıktan sonra stüdyonun ilk hedefi tabii ki bu 4.1 milyar doları yeni Star Wars filmleriyle çıkarmaktı. Sırasıyla Force Awakens, Rogue One, The Last Jedi‘yı vizyona çıkartan Disney bu üç filmiyle de mükemmel hasılatlar elde etti. Her şey böyle sorunsuzca sonsuza dek (Star Wars’tan apartıp söylersek uzak çok uzak bir geleceğe dek) devam edecek gibi görünürken Solo: A Star Wars Story vizyona girdi ve çok kötü bir şekilde gişede battı. Bunun üzerine o güne dek duyurulan tüm projeler rafa kaldırıldı.

Disney on yıldır gişede tutan Marvel Sinematik Evreni formülünü Star Wars’a da uygulamak istedi ama ilk başarısız işte duvara toslanınca Disney markaya daha fazla zarar vermemek adına “duraklat” düğmesine bastı. Bugün Bob Iger bu karardan dönülmediğini açıkladı. Yani Disney, Star Wars üçlemesinin son filmi 9. film bu yıl vizyona girdikten sonra 2020 için bir film çektirmeyecek, seriye ara verecek. Böylelikle seriyi toparlamaya, Solo‘nun başarısızlığını unutturmaya çalışacak.

Ama Iger 9. film dışında bir film çekilmemiş olması hiç projelerinin olmadığı anlama gelmediğini de söyledi. Yani Disney yeni Star Wars projeleri hazırlamaya devam ediyor ama yakın zamanda bu projeleri açıklamayacak. Daha önce Rian Johnson‘ın yeni bir üçleme hazırladığı açıklanmıştı. Bu üçleme iptal edilmedi, Johnson seriyi hazırlamaya devam ediyor. Öte yandan Game of Thrones‘u tamamlamayan DB Weiss-David Benioff ikilisi de Star Wars filmleri hazırlıyorlar. Bu projeler 2020’den sonra hayata geçirilebilir.

Sinema cephesinde durum böyle. 9. filmden sonra bir süreliğine seriden yeni haber gelmeyecek. Öte yandan Disney, Disney+ adlı platformu için pek çok Star Wars dizisi hazırlıyor. The Mandalorian 12 Kasım 2019’da yayınlanacak. Cassian bu yıl çekilip 2020’de yayınlanacak.