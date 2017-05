Star Wars, George Lucas’ın büyük çabaları sonucunda bitirildiğinde 20th Century Fox ve dağıtımcılar için büyük bir problem gibi görünüyordu.

20th Century Fox, The Other Side of Midnight’ın o yaz için hit olacağını düşünüyordu ve daha düşük frekansta bir gösterim planı hazırlamıştı. Sinemaların büyük bölümü ise filmi almayı kabul etmedi. Onlar için “B Track” dedikleri, esas gişe filminin yanında ek gösterimde veya küçük salonlarda gösterilmesi daha doğru olan bir yapımdı.

Film ilk haftasına 43 sinemada başladı. Aslında önceden alım yapan 32 sinema vardı ama iki gün önce yapılan özel gösterimden etkilenen 11 sinema daha filmi göstermeyi kabul etti. Meşhur Chinese Theater ilk gün önünde büyük bir kalabalık toplanmasına rağmen iki haftalık performansından memnun olmadı ve gösterimden kaldırdı.

İlk haftasonunda 2.1 milyon dolar hasılat yaptı. Gösterime alan sinemalar gün başına 48 bin dolar hasılat elde edince diğer sinemalar da ilgi göstermeye başladı. Buna rağmen aynı haftanın gişe rekortmeni 386 sinemada gösterilmenin avantajını kullanan ve 2.7 milyon dolar hasılat eden Smokey and the Bandit’ti.

Tüm bunlara rağmen efsane ağızdan ağıza yayılıyor ve giderek daha çok kişi biletlere hücum ediyordu. 1,5 ay sonucunda Star Wars’ı gösteren sinema sayısı 1,750 oldu. Ve bu sinemaların 1000’e yakını 1 yıl boyunca filmi aralıksız göstermeyi seçtiler. 100 milyon dolarlık hasılata 81. gösterim gününde ulaştı. Filmin genel hasılatı ise 471 milyon dolar olarak gerçekleşti. Chinese Theater, ikinci haftasında gösterimden kaldırdığı filmi, bir ay sonra yeniden gösterime soktu ve kendi gişe rekorlarını kırdı. Dağıtımcılar haksız çıktılar ancak sonrasında gelen gişeyle bundan da pek de rahatsız olmadılar.

Şimdi Weinstein’ın dağıtımının başında bulunan Erik Lomis filmin o dönem dağıtımcılar üzerindeki etkisini “O dönem dağıtımcılar yaşlı ve zor beğenen insanlardı. Hepsi Star Wars’ı çocuk filmi olarak gördüler. Kimsenin tanımadığı oyuncular, yetenekli olduğu düşünülen ama seyircinin bilmediği George Lucas, afişteki sevimli robotlar. Hiçbiri dipten gelen dalganın büyüklüğünü görene kadar filmin yanında durmadı” sözleriyle anlatıyor.