Star Wars: The Last Jedi’da Prens William ve Harry, Gary Barlow ve Tom Hardy Stormtrooper olarak yer aldı. Gareth Edwards ve Edgar Wright direniş tarafındaydı. Rian Johnson, favori oyuncusu Joseph Gordon-Levitt’e de özel bir yer verdi.

Rian Johnson ile Levitt, daha önce Brick, The Brothers Bloom ve Looper’da birlikte çalıştılar. Yakın dost olan ikili, Star Wars: The Last Jedi’ı da boş geçmemek için stüdyoyu da ikna ederek küçük bir cameo ayarladı. Aslında en dikkatli seyircilerin bile fark edebileceği bir karakter değil, Gordon-Levitt’in oynadığı Slowen-Lo….

Finn ve Rose’un Canto Bight’taki sahnesinde Abednedo ırkından bir karakteri canlandırıyor. Levitt ağır makyajın üstüne bir de sesini değiştirerek cameo’sunu fark edilmez hale getirmiş.