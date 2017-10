Artık her yıl evreninden bir hikayeyle karşılaşacığız. Star Wars: The Last Jedi fragmanı bu yüzden bizi eskisi kadar heyecanlandırmadı. Ama kafamızda birçok soru oluşmasına neden oldu.

Haktan Kaan İçel: Yine maziyi sömürüp eski anılar doğrultusunda filmin hayranlarına sunulacak bir film daha… Artık hiçbir Star Wars filmi heyecanlandırmıyor. Bu film de daha öncekilerin bir kopyası konumunda. Orijinal serinin ikinci halkası, bu sefer bu filmin ikinci halkası görünüyor. Han Solo’dan sonra Luke Skywalker’ı da bu filmde harcayacaklar gibi gözüküyor. Çünkü devir teslim yapmaları gerekiyor. Ya da yapımcılar için yaşlı oyuncular biraz zahmetli oluyorlar. Prenses Leia örneğin ölünce yapımcılar için bazı planlar bozuldu ve ekstra masraflar çıktı. Açıkçası olay ticari boyut dışında pek de ilgi çekici değil artık. Yine insanlar heyecanlanacak ve kendilerini kandıracaklar. İzlemesi eğlenceli bir popcorn film daha karşımıza çıkacaktır. Görsel olarak iyi iş çıkarttırdıkları aşikar. Şanslılarsa Oscar ödüllerinde teknik dallara yine aday olurlar.

Tarık Volkan Cengen: Anakin’in lavlardan çıkmasına benzer şekilde sudan çıkan Rey de Dark Side’ye mi geçiyor? Kylo Ren annesi Leia’nın gemisini vuracak mı? Luke olmuş mu sana yeni Yoda? Han Solo’nun yerini alan hamster ne allasen? (Groot etkisi?)

Hepsi ve daha fazlası 15 Aralık’ta!

Yıldıray Kibar: Rogue One, Awakens’i tokatladıktan sonra seriye olan hevesim kaçtı. Beklentim pek yok. Gelsin şaşırtsın, gönlümüzü kazansın.

Gültekin Turgut: Yeni bir söz söylemekten çok geçmişine, karakterlerine ve hayranlarının sevgisine dayanan türden bir film olmamasını dilerim.

Fırat Türkoğlu: Ben fragmandan tam tersine daha az aksiyon, daha çok diyalog, dark side üzerine daha derin yaklaşımlar sinyalleri aldım. İkinci filmler genelde serilerde toparlayıcı olur, yapımcılar “Büyük aksiyonu son filme bırakalım” dedikleri için öyküleri ve altmetinleri daha güçlü olur.

Oyuncaklarını satmak için yeni sevimli karakterler koymasalarmış daha iyi olurmuş ama ben fragmandan umutlu ayrıldım, filmi şimdiden bilemem…