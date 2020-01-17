Birbirinden çok farklı filmler çekse de altından başarıyla kalkan ve Thor ile süper kahraman filmlerinde de iyi bir sınav veren Taika Waititi, Star Wars serisinin yeni yönetmeni olabilir. Hollywood Reporter, Disney’in Waititi ile bir süredir görüştüğünü ancak bu görüşmelerin hangi aşamada olduğunun belli olmadığını yazdı.

Disney bu konularda klasik tutumu olan “Anlaşma olmadan açıklama yapma” politikasını sürdürürken genelde her konuda konuşmayı seven Waititi’den de henüz bir açıklama gelmedi. Ama gelen haberler, tek bir film değil bir seri üzerinde görüşüldüğü yönünde…