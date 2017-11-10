Bir ay önce Star Wars 9’ın yönetmenliği için Rian Johnson’ın adı anılmıştı ama yönetmenlik JJ Abrams’a teslim edilmişti. Üçleme Abrams’ın filmiyle başlamış, onun filmiyle bitmiş olacak. Ama 8. film The Last Jedi’ın yönetmeni Johnson’la işbirliği bu filmden sonra sona ermeyecek. Bugünkü haberlere göre Disney 2020’den sonra vizyona girecek yeni Star Wars üçlemesinin yaratıcılığı için Johnson’la anlaştı. Yeni üçleme yeni karakterlerden oluşacak, Johnson üçlemenin ana hatlarını ve karakterlerini belirleyecek, ilk filmi de yazıp yönetecek. Şimdilik yeni filmin vizyon tarihi belli değil. Disney önce şimdiki üçlemeyi 9. filmle tamamlamanın peşinde, sonra yeni üçlemeye odaklanılacak.

Gelelim diğer haberlere. Disney, Netflix’e rakip olacak bir stream servisi hazırlıyor. Bu yüzden yapımlarının haklarını Netflix’e vermedi. 2019’dan itibaren Disney imzalı tüm yapımlar Disney’in sitesinde yayınlanacak, başka servislerden izlenemeyecek. Disney bu platformu için yeni yapımlar da hazırlıyor. Marvel’dan yeni bir dizi bu platformda yayınlanacak ama dizinin ayrıntıları açıklanmadı. Öte yandan High School Musical filmi de dizileştirilecek, Monsters Inc. adlı animasyon filmin de dizisi çekilecek. Diğer haberse Star Wars’un da kanlı canlı oyuncularla dizisinin çekilecek. Daha önce Star Wars’un sadece animasyon dizileri çekilmişti, bu dizi ilk olacak. Netflix’e büyük bir rakip geliyor kısacası.