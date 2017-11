Disney şu an Hollywood’un açık ara en çok kazanan, en büyük stüdyosu konumunda. Stüdyo; Lucasfilm, Marvel Studios, Pixar, Walt Disney Animation Studios’un sahibi. Bu stüdyolardan çıkan filmlerle çok büyük...

Artık her yıl evreninden bir hikayeyle karşılaşacığız. Star Wars: The Last Jedi fragmanı bu yüzden bizi eskisi kadar heyecanlandırmadı....