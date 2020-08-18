Siyasi kutuplaşma dünyanın dört bir yanını saran, ülkemizde de örneğini gördüğümüz gibi ortaya siyasi rekabetten ve nefretten beslenen liderler ve politikacılar ortaya çıkaran bir olgu… Stars and Strife, kutuplaşmanın ABD’deki etkilerini, örnekler, röportajlar ve yeniden bir araya gelmenin önemini anlatan bir yaklaşımla ele alıyor.

“Amerika, boşanmak üzere mahkemeye giden anlaşamayan bir çift” olarak özetlenecek bir fikri altyapıya sahip olan belgesel David Smick’in yönettiği bir yapım. Yapımcılığını Barry Levinson’ın üstlendiği belgeselde Hawk Newsome, Rahm Emanuel, Derek Black, Alice Rivlin gibi toplum liderleri konuşuyor. Belgesel 21 Eylül’de Starz’da yayınlanacak ve daha sonra online platformlara geçecek.