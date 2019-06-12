12 Haziran 2019
Sekiz sezon boyunca Game of Thrones’ta Arya Stark’ı canlandıran ingiliz oyuncu Maisie Williams, oyunculuk yeteneklerini Stealing Silver isimli kısa filmde sergilemişti. Geçtiğimiz yıl çeşitli festivallerde boy gösteren film, youtube’da da yayınlandı.
Mark Lobatto, bir süre Wachowski’lerle çalıştıktan sonra kısa filmlerle yönetmenliğe adım atmıştı.
Film yalnız kalan yaşlı bir adamla ilgilenen bir kadının etkileyici öyküsünü anlatıyor. Ronald Pickup da filmde mükemmel bir oyunculuk sergiliyor.
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