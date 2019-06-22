Stephen King Uyarlaması The Stand’in Başrolleri Duyuruldu

Stand sonunda çekilecek gibi görünüyor...
yazar: 22 Haziran 2019

Daha önce 1994’te mini dizi olarak uyarlanan The Stand romanının ikinci uyarlaması için Warner Bros. yıllardır uğraşıyor. WB, Stephen King‘in bu ünlü eserini önce sinemaya taşımak istemiş, yönetmenlik için Ben Affleck‘le anlaşmıştı ama olmadı, film çekilemedi. Yönetmenlik daha sonra David Yates‘e, Yates’ten de Scott Cooper‘a geçmişti. Cooper 17 yaş ve üzeri kitleyi hedefleyen bir film yapmak istemiş ama stüdyoyu ikna edemeyince yönetmen projeden ayrılmıştı. Bunun üzerine Paul Greengrass‘le görüşmelere başlanmış ama bu görüşmeler de olumsuz sonuçlanmıştı.

En sonunda Josh Boone‘la anlaşılmıştı. O da projeyi hazırlamaya başlamış ama sonra proje rafa kaldırılmış, Boone da bir türlü bitmeyen The New Mutants filmine başlamıştı. WB ise en sonunda The Stand‘i sinemaya uyarlamaktan vazgeçip projeyi CBS kanalına paslamıştı. CBS dizinin on bölümden oluşacağını açıklamış, senaristlik ve yönetmenlik için Boone’la anlaşmıştı. Haberlere göre Boone senaryoları tamamlamış, oyuncu kadrosunu oluşturmaya başlamış.

Collider’ın haberine göre Randall Flagg’le mücadele eden kahraman Stu Redman rolü için James Marsden‘la, kaderinde Flagg’in yanında yer almak olduğunu düşünen bakire öğretmen Nadine rolü için Amber Heard‘le, iyilerin safında yer alan, Tanrı’nın elçisi olduğunu düşünen Abagail rolü için Oscarlı aktris Whoopi Goldberg‘le, Stu’nun safına dahil olan profesör Glen rolü için Greg Kinnear‘la, hamileyken başka bir adama, Stu’ya âşık olan Frannie rolü için Odessa Young‘la, konuşma ve işitme engelli Nick rolü içinse Henry Zaga‘yla görüşülüyor. Dizinin çekimlerine bu yıl başlanacak.

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yazar: Can Rende - Haz 22, 2019

yazar: bakınız - Haz 22, 2019

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