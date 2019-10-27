Stephen King’in The Shining romanından uyarlanan Doctor Sleep, bizzat yazarın kendisinden övgüler aldı. İşin ilginç kısmı, King’in Stanley Kubrick uyarlamasını bir türlü sevememiş olması ve sık sık eleştirilerini dile getirmesi…

Henüz gösterime girmeyen ancak, özel gösterimlerinde eleştirmenlerden büyük övgüler alan filmin yönetmeni Mike Flanagan’ı öven King, “Doctor Sleep ile ilgili gelen ilk yorumlar iyiden de öte… Mike Flanagan ve arkadaşları için çok sevindim” tweet’ini attı.