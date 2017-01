Plan B’nin sahibi Brad Pitt’in yapımcılığını üstlendiği, The Broken Circle Breakdown‘ın yönetmeni Felix van Groeningen’in yöneteceği Beautiful Boy adlı filmin başrolleri Steve Carell’la Will Poulter’a teklif edildi. Aktörlerle görüşmelerin devam ettiği, henüz sözleşmenin imzalanmadığını belirtelim. Filmin senaryosunu bu yıl gösterime giren Lion‘ın senaristi Luke Davis kaleme aldı. Film, David Sheff’in aynı adlı anı kitabından ve oğlu Nic Sheff’in Tweak: Growing Up on Methamphetamines adlı anı kitabından uyarlandı. Beautiful Boy uyuşturucu bağımlısı bir gençle babasının ilişkisine odaklanacak. Davies’in 2006’da gösterime giren, Heath Ledger’lı filmi Candy de bir çiftin bağımlılığını anlattığını hatırlatalım. Carell, Robert Zemeckis’in belgesel uyarlaması Marwencol‘da, oyun uyarlaması Minecraft‘ta rol alacak. Aktörü bu yıl Battle of the Sexes ve Last Flag Flying filmlerinde izleyeceğiz.