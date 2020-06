Bu yıl iki filmi birden Cannes’a seçilen Steve McQueen, bu eserlerini ve aynı seriye dahil olacak 3 filmini daha George Floyd’a ithaf etti. Mangrove ve Lovers Rock isimli filmler pandemi nedeniyle gösterim şansı bulamayacak olsalar da gelecek yıllarda Cannes filmi olarak anılacaklar.

Yönetmen, BBC’ye “Small Axe” serisi olarak adlandırılacak olan 5 film çekiyor. Filmler 1960 ile 1980’ler arasında Londra’da yaşayan karayipli azınlıkların yaşantısına odaklanacak. Seri küçük balta anlamına gelen ismini Bob Marley’in şarkılarında da yer alan afrika atasözü “If you are the big tree, we are the small axe”tan (Sen büyük bir ağaçsan, biz de küçük baltayız) aldı.

McQueen ithaf açıklamasında şunları söyledi:

“Bu filmleri George Floyd ve öldürülen bütün diğer siyahi insanlara adıyorum; görülen veya görülmeyen, ABD, İngiltere ve tüm dünyadaki insanlara. Black Lives Matter.”