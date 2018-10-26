Geçtiğimiz günlerde Roma Film Festivali’ne katılan Martin Scorsese, HBO’nun iptal ettiği dizisi Vinyl ve showrunnerlık hakkında konuşmuştu. Scorsese’den sonra bir diğer HBO gazisi Steve McQueen de konuştu. Unutanlar veya bilmeyenler için özetleyeyim. McQueen 2015 yılında HBO’ya Codes of Conduct adlı bir dizi hazırlamaya başlamıştı. Dizi 6 bölümden oluşacak, siyahi bir adamın New York jet sosyetesindeki deneyimlerini konu alacaktı. Başroller Devon Terrell, Paul Dano, Helena B. Carter ve Rebecca Hall‘a teslim edilmişti. Dizi çekildikten sonra post aşamasındayken Vinyl dizisi beklenen reytingi elde edemediği için iptal edilmişti. HBO o zamanlarda Casey Affleck‘li diziyi de iptal etmişti.

McQueen iki yılını ayırdığı mini dizisinin iptalinden sonra sinemaya dönüp Widows‘u çekti ve genelde olumlu eleştiriler aldı. Fakat bu iptal yönetmenin TV’ye bakışını epey değiştirmişe benziyor. Indiewire’a konuşan McQueen, HBO’nun diziyi iptal ettiği zamanlarda Netflix’ten korktuğunu söylemiş. “Onlar Netflix’le doğrudan rekabet halindeydiler, -‘Bunu düzeltmeliyiz, bununla ilgili bir şeyler yapmalıyız’-” demiş McQueen. “Ben o dönüm noktasında HBO’yla yatağa girdim, o dönüm noktasından önce onlarlaydım ama sonra işler değişmeye başladı. HBO’yla çalıştığım zaman Netflix, Netflix değildi” diyor.

TV yorgunu olan McQueen TV’ye dair görüşlerini de açıklamış. McQueen TV’den hoşlanmadığını, ortada şahane içerikler olsa da genelde kalitenin şimdilerde kötü olduğunu ifade etmiş. Yönetmen 90’larda ve 2000’lerin başında enfes içeriklerin üretildiğini ama şimdilerde sadece daha çok içeriğe ihtiyaç duyulduğunu, TV’nin kuru ota dönüştüğünü belirtmiş. “Şimdi neler oluyor bilemiyorum. Ama tabii ki kalite biraz düştü. Çok içerik var ama kalite düşük. Breaking Bad mükemmeldi. Ama sonra Ozark‘ı alıyorsun ve Breaking Bad‘in kopyası çıkıyor. Çok talihsiz, şimdilerde çok fazla para var ama fikirler çok küçük. Problem şu ki paran olmadığı zaman düşünmek zorundasın”. Öte yandan McQueen sinema-TV çatışmasında sinemayı destekliyor. Daha doğrusu TV’nin sinemanın yaptıklarını yapamayacağını düşünüyor. Özetle McQueen TV’nin 90’lı ve 2000’li yıllarını muazzam bulurken şimdilerde ortaya konulan içerikleri başarılı bulmuyor, içerik sayısının aşırı arttığını, kalitenin de düştüğünü düşünüyor.