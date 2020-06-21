Steve McQueen, The Observer’a yaptığı açıklamayla, yaptığı gözlemler üzerinden İngiliz sinema ve TV endüstrisinin açıkça ırkçı olduğunu söyledi. McQueen, yaşadıklarını örnek göstererek haklı açıklamalarda bulundu:

“Geçtiğimiz yıl Londra’da bir film setini ziyaret ettim. Setin Londra’daki yaşamla ilgisi yoktu. Dışarıdakinden bambaşka bir dünyaya girmiş gibi oldum. Hala setin beyazlığına inanamıyorum. Özellikle Londra, her milletten yetenekli insanın buluştuğu bir yerken, film setleri bambaşka bir dünya…”

“Böyle bir çalışma ortamında ırkçılıkla ilgili skandallar ortaya çıkmıyor çünkü herkes beyaz. Büyük bir olasılıkla ırkçılık yapacak birini bulamıyorlar. Hollywood’da çektiğim filmlerde, setlerde çalışanlar da dışarıda yaşayanların oranlarında… İngiltere’de kapalı değil, apaçık bir ırkçılık yaşanıyor”

“Endüstrinin çok uğraşmasına da gerek yok… Londra’daki kültürle kendisini özdeşleştirmesi yeterli… İdeal model hemen kapının dışında”